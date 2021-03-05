Ян и Стерлинг прошли взвешивание перед турниром UFC 259
В ночь с 6 на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В его основном карде выступит чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян, который будет защищать титул от посягательств Алджэмейна Стерлинга.
В преддверии противостояния бойцы прошли церемонию взвешивания. По её итогам Ян оказался немного легче Стерлинга. Вес Петра составил 61,2 кг. Алджэмейн потянул на 61 кг.
В главном событии шоу выступит чемпион лиги в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья. Поляк значительно перевесил оппонента, потянув на 92,9 кг, вес Адесаньи составил 90,9 кг.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 259.
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