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Ян и Стерлинг прошли взвешивание перед турниром UFC 259

Ян и Стерлинг прошли взвешивание перед турниром UFC 259
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 6 на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В его основном карде выступит чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян, который будет защищать титул от посягательств Алджэмейна Стерлинга.

В преддверии противостояния бойцы прошли церемонию взвешивания. По её итогам Ян оказался немного легче Стерлинга. Вес Петра составил 61,2 кг. Алджэмейн потянул на 61 кг.

В главном событии шоу выступит чемпион лиги в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья. Поляк значительно перевесил оппонента, потянув на 92,9 кг, вес Адесаньи составил 90,9 кг.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 259.

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