Махачев сделал вес перед боем с Добером, Аскаров провалился

В ночь с 6 на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В его преддверии участники шоу прошли церемонию взвешивания. По её итогам участники всех трёх титульных схваток уложились в вес. Ян Блахович оказался тяжелее Исраэля Адесаньи, Меган Андерсон оказалась немного легче чемпионки лиги в двух весовых категориях Аманды Нуньес, а Пётр Ян перевесил Меган Андерсон.
Из других результатов взвешивания отметим Ислама Махачева, он, как и его соперник Дрю Добер, показали на весах 70,7 кг, уложившись в лимит дивизион.
Ещё один россиянин Аскар Аскаров, представляющий наилегчайший дивизион, провалил взвешивание перед схваткой с многократным экс-претендентом на титул Джозефом Бенавидесом. Аскаров не сумел сбросить 900 грамм, и, скорее всего, будет оштрафован.
UFC 259. Все результаты взвешивания
Ян Блахович (205 фунтов) — Исраэль Адесанья (200,5 фунта)
Аманда Нуньес (145) — Меган Андерсон (144,5)
Пётр Ян (135) — Алджэмейн Стерлинг (134,5)
Дрю Добер (156) — Ислам Махачев (156)
Александар Ракич (206) — Тиаго Сантос (206)
Предварительный кард
Доминик Крус (136) — Кейси Кенни
Кайл Филиппс (136) — Сонг Ядонг (135,5)
Аскар Аскаров — Джозеф Бенавидес (125,5)
Аманда Лемос (116) — Ливинья Соуза (116)
Ранние прелимы
Тим Эллиотт (125,5) — Джордан Эспиноза (126)
Кеннеди Нзечукву — Карлос Ульберг (205)
Шон Брэйди (170,5) — Джейк Мэттьюз (169,5)
Рожерио Бонторин (126) — Кай-Кара Франс (125,5)
Аалон Крус (155) — Урош Медич (156)
Марио Баутиста (135,5) — Тревин Джонс (134,5).
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