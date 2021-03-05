Махачев сделал вес перед боем с Добером, Аскаров провалился

В ночь с 6 на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В его преддверии участники шоу прошли церемонию взвешивания. По её итогам участники всех трёх титульных схваток уложились в вес. Ян Блахович оказался тяжелее Исраэля Адесаньи, Меган Андерсон оказалась немного легче чемпионки лиги в двух весовых категориях Аманды Нуньес, а Пётр Ян перевесил Меган Андерсон.

Из других результатов взвешивания отметим Ислама Махачева, он, как и его соперник Дрю Добер, показали на весах 70,7 кг, уложившись в лимит дивизион.

Ещё один россиянин Аскар Аскаров, представляющий наилегчайший дивизион, провалил взвешивание перед схваткой с многократным экс-претендентом на титул Джозефом Бенавидесом. Аскаров не сумел сбросить 900 грамм, и, скорее всего, будет оштрафован.

UFC 259. Все результаты взвешивания

Ян Блахович (205 фунтов) — Исраэль Адесанья (200,5 фунта)

Аманда Нуньес (145) — Меган Андерсон (144,5)

Пётр Ян (135) — Алджэмейн Стерлинг (134,5)

Дрю Добер (156) — Ислам Махачев (156)

Александар Ракич (206) — Тиаго Сантос (206)

Предварительный кард

Доминик Крус (136) — Кейси Кенни

Кайл Филиппс (136) — Сонг Ядонг (135,5)

Аскар Аскаров — Джозеф Бенавидес (125,5)

Аманда Лемос (116) — Ливинья Соуза (116)

Ранние прелимы

Тим Эллиотт (125,5) — Джордан Эспиноза (126)

Кеннеди Нзечукву — Карлос Ульберг (205)

Шон Брэйди (170,5) — Джейк Мэттьюз (169,5)

Рожерио Бонторин (126) — Кай-Кара Франс (125,5)

Аалон Крус (155) — Урош Медич (156)

Марио Баутиста (135,5) — Тревин Джонс (134,5).