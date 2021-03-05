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Адесанья пришёл на взвешивание с коробкой из-под пиццы

Адесанья пришёл на взвешивание с коробкой из-под пиццы
Бокс/ММА / UFC 0
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Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья отметился очередным экстравагантным поступком. На церемонию взвешивания перед боем с чемпионом лиги в полутяжёлом весе Яном Блаховичем он пришёл с коробкой из-под пиццы.

Напомним, что для боя с Блаховичем новзеландец нигерийского происхождения поднялся на одну весовую категорию. При этом, судя по всему, набор веса прошёл не идеально. На церемонии взвешивания он оказался на два килограмма легче оппонента.

Соответствующее видео с церемонии взвешивания можно посмотреть на официальной странице UFC в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.

Для Блаховича бой с Адесаньей станет первой защитой титула. Пояс он завоевал в сентябре минувшего года, нокаутировав Доминика Рейеса. Бой Блахович — Адесанья возглавит турнир UFC 259. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу.

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