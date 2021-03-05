Вартанян: вряд ли Адесанья пойдёт в тяжёлый вес. Колено Волкова проткнёт его насквозь

Бывший временный чемпион ACB в лёгком весе Эдуард Вартанян поделился мыслями о перспективах чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи в бою с чемпионом лиги в полутяжёлом весе Яном Блаховичем, а также порассуждал о шансах Исраэля в тяжёлом дивизионе.

«Адесанье быстрее — 100%. Если Блахович сможет проходить оборону и клинчевать, он выиграет. Если он останется на средней-дальней дистанции, его расстреляют. У Исраэля скорость, удары. Адесанье некуда набирать вес. Это тяжело, когда ты всю жизнь дерёшься в одном весе. Кто из них сильнее, покажет бой.



Исраэль в тяжёлом весе? Вряд ли Адесанья пойдёт в тяжи. Он сейчас уже маленький. Нганну, Миочич, Саня Волков — ну, какой тяжёлый вес?! Его удары против Волкова будут бессмысленными. Колено Сани проткнёт его насквозь», — рассказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.