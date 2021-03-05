Оверим и дос Сантос могут продолжить карьеру в кулачных боях
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос и бывший претендент на титул UFC в этом же дивизионе Алистар Оверим могут продолжить карьеру в лиге кулачных поединков Bare Knuckle FC. Президент промоушена Дэвид Фельдман заявил о заинтересованности в подписании контракта с этими бойцами. Функционер отметил, что лига уже вышла на контакт с представителями Алистара и Джуниора.
«Да, мы заинтересованы и в Джуниоре дос Сантосе, и в Алистаре Овериме. Мы уже вышли на контакт с ними и с их представителями. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Фельдмана BJ Penn.
Напомним, 4 марта руководство UFC приняло решение отчислить из промоушена ветеранов смешанных единоборств Алистара Оверима и Джуниора дос Сантоса.
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