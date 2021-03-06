Максим Гришин встретится с экс-претендентом на титул UFC

Российский боец полутяжёлого веса Максим Гришин, выступающий в UFC, узнал имя следующего соперника. Им станет экс-претендент на титул временного чемпиона лиги в полутяжёлом весе, ветеран смешанных единоборств Овинс Сен-Прё, сообщает MMAJunkie. Встреча состоится 26 июня. Отметим, что место турнира ещё не определено, также неизвестно кто ещё выступит в последнем ивенте первого летнего месяца.

Максим Гришин последний раз появлялся в октагоне в минувшие выходные. В ночь на 28 февраля он единогласным решением судей уступил Дастину Джейкоби. Это было второе поражение Гришина в трёх поединках в UFC. Что касается Сен-Прё, опытный американец гаитянского происхождения последний раз бился в декабре 2020 года. Тогда он уступил Джамалу Хиллу.