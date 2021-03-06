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Дзюба поддержал Яна перед боем со Стерлингом

Дзюба поддержал Яна перед боем со Стерлингом
Бокс/ММА / UFC 0

Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба поддержал чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна перед схваткой с Алджэмейном Стерлингом.

Футболист на своей странице в «сториз» выложил фото бойца, наложив на неё запись «я за Яна».

Напомним, Пётр Ян в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени выступит на турнире по смешанным единоборствам UFC 259. Бой Яна со Стерлингом станет одним из главных в ходе шоу. Для сибиряка это будет первая защита титула в легчайшем весе.

Главным событием турнира станет противостояние чемпиона лиги в полутяжёлом весе Яна Блаховича с чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей. В соглавном событии шоу чемпионка лиги в двух весовых категориях Аманда Нуньес сразится с Меган Андерсон.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 259.

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