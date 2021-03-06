Финкельштейн: не уверен в победе Яна на 100%

Глава компании M-1 Global, известный российский промоутер Вадим Финкельштейн дал прогноз на поединок чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом. По словам функционера, говорить о победе россиянина с полной уверенностью нельзя.
«Опаснее Стерлинга Ян ещё не встречал никого. Он опаснее Альдо. По крайней мере потому, что бразилец уже не тот — годы берут своё. Я не уверен в победе Петра на 100%. Такого не бывает.
Что касается подколов Яна в адрес соперника, этому он научился от старших братьев, американцев. Это пиар — чтобы бойца любили, ему надо как-то выделяться, работать над собой. Такие бойцы, которые себя демонстрируют, более востребованы. Он всё правильно делает. Ян всё уже доказал, так что это может быть и просто самоуверенность. Может себе позволить пару колкостей», — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Ян и Стерлинг встретятся ранним утром 7 марта по московскому времени на турнире UFC 259. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу.
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