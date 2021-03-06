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А. Емельяненко и Джиган договорились о бое

А. Емельяненко и Джиган договорились о бое
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Ветеран смешанных единоборств Александр Емельяненко фактически объявил о том, что договорился о поединке с рэпером Джиганом.

«Буду бить лысую голову», — написал боец на своей странице в «Инстаграме».

Рэп-исполнитель также запостил в «Инстаграме» фото с дуэли взглядов с Емельяненко.

«Пошла жара в хату». Тем самым Джиган также фактически подтвердил бой с Емельяненко. О дате встречи ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что Емельяненко может провести следующий поединок в лиге Open FC. Промоушен был создан в конце 2020 года бывшим основателем лиги GFC, которая была выкуплена Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, последний поединок 39-летний Емельяненко провёл в Сочи 24 июля, когда уступил средневесу Магомеду Исмаилову, который ради этого боя поднялся в тяжёлый вес. Исмаилов нокаутировал соперника в третьем раунде.

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