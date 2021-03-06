Финкельштейн: Махачев более разносторонний боец, чем Нурмагомедов

Глава компании M-1 Global, известный российский промоутер Вадим Финкельштейн, дал прогноз на поединок Ислама Махачева и Дрю Добера, который пройдёт на турнире UFC 259. Функционер убеждён, что победа будет за россиянином.
«Махачев — красавчик! Он же из М-1 и всегда был ярким бойцом. Он уже достаточно показал себя, ему надо к титулу приближаться. Я думаю, Махачев будет чемпионом UFC.
Было бы интересно посмотреть следующим бой Махачева и Макгрегора. Правда Конор уже вышел в тираж. Исламу для известности будет полезно.
Думаю, что прозвище Хабиб 2.0 заслуженно. У них одна школа, они всегда вместе тренируются. По потенциалу Махачев более разносторонний боец, чем Нурмагомедов. Он всегда был очень интересным. Если у Хабиба поначалу бои вязкие, то Махачев рубится. Его все любят. Махачев — следующая звезда. В победе над Добером нет сомнений», — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Махачев и Добер встретятся на турнире UFC 259. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу.
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