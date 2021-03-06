Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг устроили перепалку на дуэли взглядов

В ночь с 6 на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В его основном карде выступит чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян, который будет защищать титул от посягательств Алджэмейна Стерлинга.
В преддверии поединка бойцы провели дуэль взглядов. Во время традиционного мероприятия не обошлось без конфликта — Ян вышел на сцену, подошёл к сопернику и встал в стойку. Правда, к Стерлингу обращены были только кулаки, сам же россиянин смотрел в зал, словно не замечая присутствия оппонента. После этого резко повернулся и впился в Алджэмейна взглядом.
Тот попытался что-то сказать российскому бойцу, но Пётр осадил его двумя фразами: «Я сломаю тебя. Где угодно – в стойке или в партере». Тем не менее бойцы пожали друг другу руки.
Посмотреть видео с дуэли взглядов можно на «Чемпионате».
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 259.
- 6 марта 2021
-
19:36
-
18:42
-
17:21
-
16:33
-
16:21
-
15:30
-
14:59
-
14:24
-
12:28
-
11:38
-
10:25
-
09:23
-
08:37
-
00:36
- 5 марта 2021
-
23:35
-
22:54
-
21:59
-
21:23
-
21:06
-
20:31
-
19:17
-
18:57
-
17:56
-
17:24
-
15:02
-
14:01
-
13:01
-
11:55
-
11:02
-
10:00
-
08:51
-
08:47
-
08:00
-
07:40
-
07:33