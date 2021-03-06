Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг устроили перепалку на дуэли взглядов

В ночь с 6 на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В его основном карде выступит чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян, который будет защищать титул от посягательств Алджэмейна Стерлинга.



В преддверии поединка бойцы провели дуэль взглядов. Во время традиционного мероприятия не обошлось без конфликта — Ян вышел на сцену, подошёл к сопернику и встал в стойку. Правда, к Стерлингу обращены были только кулаки, сам же россиянин смотрел в зал, словно не замечая присутствия оппонента. После этого резко повернулся и впился в Алджэмейна взглядом.



Тот попытался что-то сказать российскому бойцу, но Пётр осадил его двумя фразами: «Я сломаю тебя. Где угодно – в стойке или в партере». Тем не менее бойцы пожали друг другу руки.

Посмотреть видео с дуэли взглядов можно на «Чемпионате».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 259.