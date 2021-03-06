Туменов: Стерлинг — не тот, кого Яну стоит бояться

Российский боец ММА Альберт Туменов поделился ожиданиями от поединка чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна и американца Алджэмейна Стерлинга. Бой состоится в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 259.



«Надеюсь на победу Яна. Я не думаю, что у Стерлинга такая борьба, чтобы ей так козырять. Он будет пытаться побороться. У него есть хорошие качества — неплохо двигается. Если сможет убегать, чтобы не давать Петру работать, то у него получится проводить атаки. Техника ударов у Петра намного лучше, да и в борьбе он хорош. Ян должен побеждать, может, даже досрочно.



Я бы не сказал, что Стерлинг какой-то устрашающий противник. Против Альдо был более опасный бой. Стерлинг — не тот, кого Яну стоит бояться.



После Стерлинга Петру надо драться с Диллашоу. Он — бывший чемпион и самый тяжёлый соперник для него. Более опасный, чем Стерлинг. У него нестандартная база и стойка — он постоянно двигается, пытается финтить. Этот бой был бы очень интересен», — сказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 259.