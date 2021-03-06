«Верю, что ты станешь лучшим в мире». Хабиб пожелал удачи Махачеву в бою с Добером

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи соотечественнику Исламу Махачеву в поединке с Дрю Добером.



«Пусть всевышний дарует тебе все блага, брат. Удачи тебе сегодня, а мы будем рядом», — подписал фото Хабиб Нурмагомедов.



«Удачи тебе сегодня, брат. У тебя есть потенциал, дисциплина и мышление чемпиона. Я правда верю, что ты станешь лучшим в мире», — добавил Нурмагомедов на английском языке.

Напомним, Ислам Махачев и Дрю Добер встретятся в основном карде турнира UFC 259. Схватка пройдёт в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бойцы выступят в карде, в ходе которого состоятся три титульных поединка.



В главном событии вечера встретятся чемпион лиги в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья. Перед этим боем схватки проведут чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг, а также чемпионка UFC в двух дивизионах Аманда Нуньес и Меган Андерсон.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию UFC 259.