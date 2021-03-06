Пётр Ян: думаю, что смогу нокаутировать Стерлинга

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян поделился ожиданиями от поединка с Алджэмейном Стерлингом. Бой состоится в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 259.
«В каждом моём поединке я навязывал им то, что хотел я, дистанцию, на которой мне удобно, темп, ритм боя. И они ломаются просто под этим прессингом. Я думаю, что он (Стерлинг) тоже не исключение. Я попаду по нему несколько раз, и у него совсем всё поменяется в голове. Я знаю его стилистику, насколько он размашист, насколько он раскрывается. Я думаю, что смогу его нокаутировать. Возможно, это звучит высокомерно, но я его разобью. Такой у меня план», — заявил Пётр в интервью UFC.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Пётр Ян — Стерлинг.
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