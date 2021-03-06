Стерлинг видит пробелы в технике Петра Яна

Американский боец MMA Алджэмейн Стерлинг рассказал об ожиданиях от поединка с чемпионом UFC в легчайшем весе россиянином Петром Яном. Напомним, бой Ян — Стерлинг состоится на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 марта мск.



«В каждом поединке я становлюсь лучше. Я расту, и это станет главной проблемой для Петра Яна. Наверняка, он думает, что его ждёт поединок с грэпплером. Я могу это сделать, но также я могу биться с ним, как с Педро Муньозом. Как бы ни проходил этот бой, я супер опасен. Я бью ногами, бью руками из любых позиций. А когда я перевожу бой на землю, я как мокрое одеяло, накрываю оппонента, топлю его. То же самое будет в поединке с Петром Яном.



Я вижу пробелы в его игре. Он не так хорошо двигается, он медленнее меня. Он часто слишком сильно вкладывается в удары и заваливается. Думаю, если он допустит такие ошибки в бою против меня, я пройду в ноги и к тому моменту можно будет считать, что бой закончен, — заявил Стерлинг в интервью UFC.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Пётр Ян — Стерлинг.