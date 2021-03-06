Ислам Махачев: чуть пропотели с утра

В ночь с 6 на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В его основном карде проведут бой российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев и американский боец Дрю Добер.



В преддверии поединка Ислам Махачев опубликовал новый пост в «инстаграме».



«Чуть пропотели с утра», — подписал фотографию Ислам Махачев.

Напомним, Махачев последний раз появлялся в клетке в сентябре 2019 года, когда победил Дэви Рамоса решением судей. Что касается Добера, то он последний раз дрался в мае 2020 года. Тогда он нокаутировал Александера Эрнандеса.



В прошлом Добер и Махачев должны были встретиться. В 2016 году их схватка сорвалась после того, как в организме россиянина обнаружили запрещённые препараты.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию UFC 259.