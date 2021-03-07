Прямой эфир боя Ян — Стерлинг начнётся примерно в 7:00

В ночь с 6 на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В его основном карде выступит российский чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян, который будет защищать титул от посягательств американца Алджэмейна Стерлинга.

Также на турнире свой бой проведёт россиянин Ислам Махачёв, который встретится с Дрю Добером и Аскар Аскаров, которому предстоит провести бой с Джозефом Бенавидесом.

В главном бою сойдутся обладатель пояса в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья. В соглавном событии шоу пройдёт ещё один титульный поединок — чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес будет защищать титул в полулёгком весе в поединке с Меган Андерсон.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 259.