В ночь с 6 на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В главном бою сойдутся обладатель пояса в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья. Онлайн-трансляция боя Блахович — Адесанья начнётся примерно в 8:20.

В соглавном бою Аманда Нуньес проведёт третью защиту в бою с Меган Андерсон. Также на турнире свой титульный бой проведёт чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян, который будет защищать титул от посягательств американца Алджэмейна Стерлинга.

В рамках турнира ещё один россиянин Ислам Махачев встретится с Дрю Добером. Россиянин Аскар Аскаров, представляющий наилегчайший дивизион, сразится с экс-претендентом на титул Джозефом Бенавидесом.