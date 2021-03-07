Онлайн-трансляция боя Блахович — Адесанья начнётся примерно в 8:20
В ночь с 6 на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В главном бою сойдутся обладатель пояса в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья. Онлайн-трансляция боя Блахович — Адесанья начнётся примерно в 8:20.
В соглавном бою Аманда Нуньес проведёт третью защиту в бою с Меган Андерсон. Также на турнире свой титульный бой проведёт чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян, который будет защищать титул от посягательств американца Алджэмейна Стерлинга.
В рамках турнира ещё один россиянин Ислам Махачев встретится с Дрю Добером. Россиянин Аскар Аскаров, представляющий наилегчайший дивизион, сразится с экс-претендентом на титул Джозефом Бенавидесом.
UFC 259: Ян — Стерлинг. Пётр, Россия ждёт победы, не подведи! LIVE!
Задиристый сибиряк проводит первую защиту титула чемпиона UFC. Все подробности турнира — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
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