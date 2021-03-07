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Пётр Ян дисквалифицирован за запрещённый удар и лишён пояса. Чемпионом UFC назван Стерлинг

Пётр Ян дисквалифицирован за запрещённый удар и лишён пояса. Чемпионом UFC назван Стерлинг
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Российский боец Пётр Ян в бою с Алджэмейном Стерлингом на турнире UFC 259 в США исполнил запрещённый приём, ударив соперника, сидящего на канвасе, коленом в голову в четвёртом раунде.

После полученного повреждения Стерлинг пролежал несколько минут, а затем не смог продолжить поединок. Судьи отдали победу и титул американцу.

Ранее на турнире в рамках основного карда россиянин Ислам Махачев в третьем раунде удушающим приёмом победил американца Дрю Добера, а Аскар Аскаров, представляющий наилегчайший дивизион, победил экс-претендента на титул Джозефа Бенавидеса единогласным решением.

В главном событии шоу выступит чемпион лиги в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья. Поляк значительно перевесил оппонента, потянув на 92,9 кг, вес Адесаньи составил 90,9 кг.

UFC 2021. UFC 259, Лас-Вегас, США
Пётр Ян - Алджамейн Стерлинг (W)
07 марта 2021, воскресенье. 07:35 МСК
Алджамейн Стерлинг
Окончено
DSQ
Пётр Ян
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