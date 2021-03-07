Стерлинг: чувствую, что удар коленом был намеренным

Новоиспечённый чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг прокомментировал дисквалификацию Петра Яна.



«Не таким образом я хотел бы выигрывать бои. Это был близкий, конкурентный и наполненный действиями поединок. Я чувствую, что этот удар коленом был намеренным, особенно после того, как судья объявил, что я на земле, так что я не ожидал, что меня ударят. Ян — плохой парень! Мы сделаем это снова!», — написал Алджэмейн Стерлинг в своём «твиттере».



Ян в бою со Стерлингом на турнире UFC 259 исполнил запрещённый приём, ударив соперника, сидящего на канвасе, коленом в голову в четвёртом раунде. После полученного повреждения Стерлинг пролежал несколько минут, а затем не смог продолжить поединок. Судьи отдали победу и титул американцу.



Ранее на турнире в рамках основного карда россиянин Ислам Махачев в третьем раунде удушающим приёмом победил американца Дрю Добера, а Аскар Аскаров, представляющий наилегчайший дивизион, победил экс-претендента на титул Джозефа Бенавидеса единогласным решением.