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Блахович нанёс Адесанье первое поражение в карьере и защитил титул UFC в полутяжёлом весе

Блахович нанёс Адесанье первое поражение в карьере и защитил титул UFC в полутяжёлом весе
Бокс/ММА / UFC 0
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Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья не смог завоевать второй титул, потерпев первое поражение в карьере. В главном поединке турнира UFC 259 Адесанья проиграл чемпиону UFC в полутяжёлом весе Яну Блаховичу.

Поединок прошёл в напряжённой борьбе и продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Блаховичу — 49-46, 49-45, 49-45.

В соглавном поединке турнира Аманда Нуньес победила австралийку Меган Андерсон приёмом в первом раунде.

Напомним, ранее на турнире в рамках основного карда россиянин Пётр Ян нанёс американцу Алджэмейну Стерлингу запрещённый удар, был дисквалифицирован и лишён титула. Ислам Махачев в третьем раунде удушающим приёмом победил американца Дрю Добера, а Аскар Аскаров, представляющий наилегчайший дивизион, победил экс-претендента на титул Джозефа Бенавидеса единогласным решением.

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