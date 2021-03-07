Блахович нанёс Адесанье первое поражение в карьере и защитил титул UFC в полутяжёлом весе

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья не смог завоевать второй титул, потерпев первое поражение в карьере. В главном поединке турнира UFC 259 Адесанья проиграл чемпиону UFC в полутяжёлом весе Яну Блаховичу.



Поединок прошёл в напряжённой борьбе и продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Блаховичу — 49-46, 49-45, 49-45.



В соглавном поединке турнира Аманда Нуньес победила австралийку Меган Андерсон приёмом в первом раунде.



Напомним, ранее на турнире в рамках основного карда россиянин Пётр Ян нанёс американцу Алджэмейну Стерлингу запрещённый удар, был дисквалифицирован и лишён титула. Ислам Махачев в третьем раунде удушающим приёмом победил американца Дрю Добера, а Аскар Аскаров, представляющий наилегчайший дивизион, победил экс-претендента на титул Джозефа Бенавидеса единогласным решением.

Какая вселенская глупость! Катастрофа, Пётр Ян дисквалифицирован и лишён пояса! LIVE! Ислам Махачев блистательно задушил улыбчивого американца. Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».