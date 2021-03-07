Видеообзор боя Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг

Пресс-служба UFC опубликовала видеоролик запрещённого приёма российского бойца Петра Яна, который стоил ему титула в легчайшем весе.



Напомним, Ян в бою с Алджэмейном Стерлингом на турнире UFC 259 в США исполнил запрещённый приём, ударив соперника, сидящего на канвасе, коленом в голову в четвёртом раунде.



После полученного повреждения Стерлинг пролежал несколько минут, а затем не смог продолжить поединок. Судьи отдали победу и титул американцу.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Ранее на турнире в рамках основного карда россиянин Ислам Махачев в третьем раунде удушающим приёмом победил американца Дрю Добера, а Аскар Аскаров, представляющий наилегчайший дивизион, победил экс-претендента на титул Джозефа Бенавидеса единогласным решением.



В главном событии шоу чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович победил единогласным решением судей Исраэля Адесанью.