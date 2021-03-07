Пётр Ян: не видел, что Стерлинг сидит на колене, я думал, что он на корточках

Российский боец UFC Пётр Ян после боя с Алджэмейном Стерлингом заявил, что не слышал команду бить коленом, которая, по словам Хабиба Нурмагомедова, поступила из угла Яна. Напомним, Ян был дисквалифицирован за запрещённый удар коленом и лишился чемпионского пояса лиги.
«Честно говоря, я даже и не понял, что они мне сказали. Я был больше сфокусирован на его руках, когда он оторвал их от земли. На видео будет видно, как он поднял руки с земли, я не видел, что он сидит на коленке, я думал, что он на корточках.
После падения Алджемейна я не сразу понял, что это был запрещённый удар. Опять же, я видел, что руки его были не на канвасе. Я думал, что всё сделал правильно. Не углядел, что одно его колено касалось канваса.
Мог ли Стерлинг продолжить бой? Не знаю, со стороны виднее. Вам виднее, ему виднее. Но вы видели, что я выигрывал этот бой. Это досадно и обидно потерять пояс таким вот образом. Он боец, я думаю, что он не примет пояс, добытый таким образом. Если нам организуют реванш, я проведу с ним этот рематч. В ближайшее время», — сказал Пётр Ян на пресс-конференции после боя.
- 7 марта 2021
-
10:57
-
10:52
-
10:49
-
10:30
-
10:27
-
10:15
-
10:15
-
10:07
-
09:53
-
09:35
-
09:24
-
09:14
-
09:14
-
08:36
-
08:25
-
08:15
-
07:28
-
07:20
-
06:05
-
06:00
-
05:05
-
02:03
-
01:01
- 6 марта 2021
-
23:27
-
22:34
-
22:07
-
21:45
-
21:20
-
20:58
-
19:36
-
18:42
-
17:21
-
16:33
-
16:21
-
15:30