Пётр Ян: не видел, что Стерлинг сидит на колене, я думал, что он на корточках

Российский боец UFC Пётр Ян после боя с Алджэмейном Стерлингом заявил, что не слышал команду бить коленом, которая, по словам Хабиба Нурмагомедова, поступила из угла Яна. Напомним, Ян был дисквалифицирован за запрещённый удар коленом и лишился чемпионского пояса лиги.



«Честно говоря, я даже и не понял, что они мне сказали. Я был больше сфокусирован на его руках, когда он оторвал их от земли. На видео будет видно, как он поднял руки с земли, я не видел, что он сидит на коленке, я думал, что он на корточках.



После падения Алджемейна я не сразу понял, что это был запрещённый удар. Опять же, я видел, что руки его были не на канвасе. Я думал, что всё сделал правильно. Не углядел, что одно его колено касалось канваса.



Мог ли Стерлинг продолжить бой? Не знаю, со стороны виднее. Вам виднее, ему виднее. Но вы видели, что я выигрывал этот бой. Это досадно и обидно потерять пояс таким вот образом. Он боец, я думаю, что он не примет пояс, добытый таким образом. Если нам организуют реванш, я проведу с ним этот рематч. В ближайшее время», — сказал Пётр Ян на пресс-конференции после боя.

Хабиб: команда Яну бить коленом поступила от секундантов, он на автомате выполнил указание