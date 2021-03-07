Шлеменко: Ян хоть сейчас готов на реванш, но зачем это Стерлингу?

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мыслями о возможном реванше Петра Яна и новоиспечённого чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга.



«Во-первых, бой был за титул и он прошёл почти до конца. Насколько мне известно, если бой переваливает за третий, то считают очки, могу ошибаться. Но если бы такая ситуация случилась в первом раунде — объявили NC и сделали бы пояс вакантным. А тут бой перешёл в чемпионский раунд. Зачем Пётр сделал так — не очень понятно. Если секундантны подсказали, значит они виноваты.



Нужно послушать Дану Уайта на пресс-конференции, но реванш звучит логичным, но он не получится мгновенным. Нужно ли Стерлингу давать шанс Петру после такого? И тем более, Пётр относился к нему с неуважением и перед этим боем. Петя хоть сейчас готов, но зачем это Стерлингу? В жизни не всегда получается так, как мы хотим», — сказал Александр Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.