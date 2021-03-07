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Джон Джонс прокомментировал дисквалификацию Петра Яна в поединке со Стерлингом

Джон Джонс прокомментировал дисквалификацию Петра Яна в поединке со Стерлингом
Бокс/ММА / UFC 0
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Боец UFC Джон Джонс прокомментировал победу Алджэмейна Стерлинга над Петром Яном на турнире UFC 259.

«Алджэмейн подошёл к бою в отличной форме, он боролся каждую секунду этого боя, и не его вина, что он получил запрещённый удар коленом. Поздравляю, чемпион, у тебя получилось», — написал Джон Джонс в своём «инстаграме».

Ян в бою со Стерлингом на турнире UFC 259 исполнил запрещённый приём, ударив соперника, сидящего на канвасе, коленом в голову в четвёртом раунде. После полученного повреждения Стерлинг пролежал несколько минут, а затем не смог продолжить поединок. Судьи отдали победу и титул американцу.

Ранее на турнире в рамках основного карда россиянин Ислам Махачев в третьем раунде удушающим приёмом победил американца Дрю Добера, а Аскар Аскаров, представляющий наилегчайший дивизион, победил экс-претендента на титул Джозефа Бенавидеса единогласным решением.

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