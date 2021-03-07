Тилл предложил номинировать Стерлинга на «Оскар»

Боец UFC Даррен Тилл скептически отнёсся к дисквалификации Петра Яна в поединке с Алджэмейном Стерлингом.



«В этом году на «Оскар» номинированы: Роберт де Ниро, Леонардо ди Каприо, Марго Робби, Алджэмейн Стерлинг», — написал в своём «твиттере» Тилл.



Ян в бою со Стерлингом на турнире UFC 259 исполнил запрещённый приём, ударив соперника, сидящего на канвасе, коленом в голову в четвёртом раунде. После полученного повреждения Стерлинг пролежал несколько минут, а затем не смог продолжить поединок. Судьи отдали победу и титул американцу.



Ранее на турнире в рамках основного карда россиянин Ислам Махачев в третьем раунде удушающим приёмом победил американца Дрю Добера, а Аскар Аскаров, представляющий наилегчайший дивизион, победил экс-претендента на титул Джозефа Бенавидеса единогласным решением.