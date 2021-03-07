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Тилл предложил номинировать Стерлинга на «Оскар»

Тилл предложил номинировать Стерлинга на «Оскар»
Бокс/ММА / UFC 0
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Боец UFC Даррен Тилл скептически отнёсся к дисквалификации Петра Яна в поединке с Алджэмейном Стерлингом.

«В этом году на «Оскар» номинированы: Роберт де Ниро, Леонардо ди Каприо, Марго Робби, Алджэмейн Стерлинг», — написал в своём «твиттере» Тилл.

Ян в бою со Стерлингом на турнире UFC 259 исполнил запрещённый приём, ударив соперника, сидящего на канвасе, коленом в голову в четвёртом раунде. После полученного повреждения Стерлинг пролежал несколько минут, а затем не смог продолжить поединок. Судьи отдали победу и титул американцу.

Ранее на турнире в рамках основного карда россиянин Ислам Махачев в третьем раунде удушающим приёмом победил американца Дрю Добера, а Аскар Аскаров, представляющий наилегчайший дивизион, победил экс-претендента на титул Джозефа Бенавидеса единогласным решением.

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