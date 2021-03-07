Вартанян — о бое Яна: зачем нарушать правила, если ты выигрываешь?

Российский боец ММА Эдуард Вартанян прокомментировал итоги боя между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом.
«Правила были нарушены. Странное решение, причём не судей, а Яна. Зачем нарушать правила, если ты выигрываешь? Засчитать бой как несостоявшийся и оставить пояс у Петра нельзя, потому что было нарушение правил. Стерлинг же не смог продолжить бой. Если бы он смог, тогда бы поединок был бы несостоявшимся и назначили бы реванш. Причём не то чтобы не смог продолжить, Стерлинг просто решил воспользоваться этим моментом. С точки зрения правил всё идеально соблюдено. Чемпион UFC — определённая процедура, когда тебе присуждают победу: досрочно, судейским решением, или когда твоего оппонента дисквалифицировали.
Хабиб-стайл очевидно у Алджамейна не получился. Они просто с Яном в борьбе одинаковы. Хабиб-стайл актуален, когда люди не умеют бороться, а Пётр умеет», — сказал Эдуард Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Ян в бою со Стерлингом на турнире UFC 259 исполнил запрещённый приём, ударив соперника, сидящего на канвасе, коленом в голову в четвёртом раунде. После полученного повреждения Стерлинг пролежал несколько минут, а затем не смог продолжить поединок. Судьи отдали победу и титул американцу.
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