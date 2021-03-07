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Диллашоу — Яну: теперь ты тоже мошенник

Диллашоу — Яну: теперь ты тоже мошенник
Бокс/ММА / UFC 0
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Бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу прокомментировал итоги боя между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом.

«И «Оскар» получает Фейкмастер (прозвище Алджэмейна Стерлинга — Фанкмастер. — Прим. «Чемпионата») за лучшую мужскую роль в титульном поединке, а Петру Яну нужно пройти ускоренный курс по правилам спорта, в котором он когда-то был чемпионом. Эй, Пётр, теперь ты тоже мошенник», — написал Ти Джей Диллашоу в своём «твиттере».

Ян в бою со Стерлингом на турнире UFC 259 исполнил запрещённый приём, ударив соперника, сидящего на канвасе, коленом в голову в четвёртом раунде. После полученного повреждения Стерлинг пролежал несколько минут, а затем не смог продолжить поединок. Судьи отдали победу и титул американцу.

Также на турнире в рамках основного карда россиянин Ислам Махачев в третьем раунде удушающим приёмом победил американца Дрю Добера, а Аскар Аскаров, представляющий наилегчайший дивизион, победил экс-претендента на титул Джозефа Бенавидеса единогласным решением.

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