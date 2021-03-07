Владелец American Top Team — о дисквалификации Яна: правило применяется непоследовательно

Владелец ATT Дэн Ламберт прокомментировал итоги поединка между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом. Напомним, бой завершился победой Стерлинга — Ян был дисквалифицирован за запрещённый удар коленом в четвёртом раунде.
«Очень прискорбно для Петра. Он так хорошо сражался и явно шел к победе в бою. Здесь правило применяется непоследовательно, даже с одними и теми же судьями. У меня в зале был Алекс Оливейра, который получил колено не один раз, а два раза в голову, и поединок был признан несостоявшимся из-за случайных ударов. Противник, Тим Минс, даже признался в своем интервью после боя, что намеревался бросить колени ещё, но был сбит с толку правилами. Тем не менее я уверен, что Петр вернется сильнее, чем когда-либо, и вернет себе титул.
Я не уверен в планах Яна на следующий тренировочный сбор, но ему и его тренерам было приятно находиться в нашем зале, и мы с радостью ждем их снова в любое время», — сказал Ламберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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