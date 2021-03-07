Президент Союза ММА России: все понимают, что пояс Стерлингу достался не победой

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал итоги боя между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом.



«Всё шло к победе Петра в концовке боя либо нокаутом, либо по очкам. В четвёртом раунде россиянин начал серьёзно доминировать, жестко заряжаться с каждым промахом Стерлинга, что ожидаемо приводило к досрочной победе.



Но дальше мы все видели то, что произошло, и это действие уже не отменить. Возможно сыграли роль эмоции. То, что титул ушёл в другую сторону, все понимают, что пояс Стерлингу достался не победой. Думаю, что Пётр своё ещё возьмет!», — приводит слова Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.



Ян в бою со Стерлингом на турнире UFC 259 исполнил запрещённый приём, ударив соперника, сидящего на канвасе, коленом в голову в четвёртом раунде. После полученного повреждения Стерлинг пролежал несколько минут, а затем не смог продолжить поединок. Судьи отдали победу и титул американцу.