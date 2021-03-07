Дана Уайт предложил Хабибу провести бой в сентябре
Президент UFC Дана Уайт рассказал о коротком разговоре с чемпионом лиги в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, который состоялся в ходе турнира UFC 259.
«Да, мы пообщались с Хабибом. Я спросил его, что он думает насчёт поединка в сентябре. Он посмеялся точно так, как вы сейчас. Сказал ли он что-то ещё? Нет, только посмеялся. Мы с ним поужинаем», — сказал Уайт на пресс-конференции.
В ходе турнира UFC 259 Хабиб Нурмагомедов выступил в роли секунданта у своего друга Ислама Махачева. Последний досрочно победил Дрю Добера.
Напомним, Нурмагомедов объявил об уходе из спорта в октябре минувшего года, сразу после победы над Джастином Гэтжи. С тех пор президент лиги не оставляет попыток вернуть россиянина в октагон.
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