Боец АСА Борисов: по сути Стерлинг вынудил Яна нанести этот удар

Боец смешанных единоборств Олег Борисов, выступающий в лиге АСА, поделился впечатлениями от поединка Петра Яна с Альджамейном Стерлингом на турнире UFC 259. По словам спортсмена, американец буквально вынудил нанести Яна удар коленом, за который тот получил дисквалификацию и лишился титула.
«Досадно, что так вышло. Петру надо было руками атаковать и ждать, когда соперник поднимется. Но и Стерлинг, ощущение, что выпрашивал этот удар. Все бойцы сейчас сидят на колене…
Действия Стерлинга спровоцировали Яна. Всё-таки нужно выходить из положения, хвататься за ноги, защищаться. Что это такое? Возможно, стоит в этом плане пересмотреть правила, потому что бойцы начинают хитрить. Они пользуются тем, что нельзя наносить удар, когда находишься на колене, специально подстраиваются под ситуацию, где надо перекрываются и ничего не делают. Понимаете?
По сути Альджамейн вынудил Яна так ударить. Конечно, я не оправдываю Яна. Надо быть чуть профессиональнее. Пётр в разы сильнее Стерлинга, поэтому ситуация сложилась очень досадная. Все раунды россиянин забрал, и я не знаю, что было бы в пятом раунде. Стерлинг уже был никакой, а удары Яна сохраняли остроту. У Стерлинга удары были смазанными и по защите. Ничто не предвещало неудачи», — приводит слова Борисова «Советский Спорт».
- 7 марта 2021
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