Стерлинг: думал, что бой признают несостоявшимся

Новый чемпион UFC в легчайшем весе Альджамейн Стерлинг в очередной раз прокомментировал исход скандального поединка с Петром Яном. Американец дал понять, что не симулировал. Кроме того, Стерлинг снова выразил желание провести реванш.

«Я никогда в жизни не притворялся и не начну этого делать сейчас. Думал, что бой признают несостоявшимся. Жду реванша с Петром Яном. Он оказался жёстче, чем я думал», — написал Стерлинг в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Альджамейн Стерлинг и Пётр Ян встретились в основном карде турнира UFC 259. Россиянин потерпел поражение дисквалификацией за запрещённый удар коленом, в результате чего лишился титула. На карточках судей после трёх раундов Ян побеждал.