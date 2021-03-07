«Два будущих чемпиона». Тухугов выложил фото с Махачевым и Аскаровым
Боец UFC Зубайра Тухугов поздравил Ислама Махачева и Аскара Аскарова с победами на турнире UFC 259, назвав их будущими чемпионами лиги.
«Эти ребята сегодня показали, что они на другом уровне. Поздравляю вас, братья! Два будущих чемпиона UFC», — написал Тухугов на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети.
Напомним, что Аскар Аскаров на турнире UFC 259 единогласным решением судей победил экс-претендента на титул, второго номера рейтинга наилегчайшего дивизиона Джозефа Бенавидеса. Что касается Махачева, то он вернулся в октагон после 1,5 лет простоя. В основном карде шоу россиянин удушающим приёмом в третьем раунде остановил американца Дрю Добера.
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