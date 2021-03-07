Ян объяснил, зачем победно поднимал руку перед объявлением результата боя со Стерлингом

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал, почему он победно поднимал руку перед объявлением результата поединка с Альджамейном Стерлингом. Россиянин дал понять, что не ожидал решения о дисквалификации.

«Думал, самое, что может случиться, так это то, что бой признают несостоявшимся», — сказал спортсмен на пресс-конференции после турнира UFC 259.

Напомним, ранним утром 7 марта по московскому времени Пётр Ян выступил в основном карде турнира UFC 259. Россиянин впервые защищал титул чемпиона в легчайшем весе, его соперником стал Альджамейн Стерлинг. Встреча завершилась в четвёртом раунде, когда Ян пробил запрещённый удар коленом. Судьи решили дисквалифицировать Петра, победа была присуждена Стерлингу.