«Зачем было бить коленом?» Дана Уайт удивился поведению Яна и назвал удар намеренным

Президент UFC Дана Уайт считает, что бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян преднамеренно нанёс запрещённый удар Альджамейну Стерлингу. Вместе с тем, функционер не смог объяснить причины такого поведения.

«Был ли удар намеренным? О да! Это не был удар вскользь, даже я почувствовал этот удар. Кто-то в Сети пишет, что Пётр даже не попал. Он попал, ещё и как. Даже я это почувствовал и подумал: чёрт возьми. Это был хороший бой. Ян полностью перехватил инициативу, полностью контролировал ход встречи. Вы видели, что Стерлинг сломлен. Зачем было бить коленом? Я не могу вам ответить на этот вопрос», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Напомним, ранним утром 7 марта по московскому времени Пётр Ян выступил в основном карде турнира UFC 259. Россиянин впервые защищал титул чемпиона в легчайшем весе, его соперником стал Альджамейн Стерлинг. Встреча завершилась в четвёртом раунде, когда Ян пробил запрещённый удар коленом. Судьи решили дисквалифицировать Петра, победа была присуждена Стерлингу.