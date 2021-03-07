Тактаров выложил обработанное фото Стерлинга с премией «Оскар»

Прославленный ветеран смешанных единоборств, победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров на своей странице в «Инстаграме» выложил достаточно красноречивый пост, посвящённый новоиспечённому чемпиону UFC в легчайшем весе Альджамейну Стерлингу.
Россиянин выложил обработанную в фотошопе фотографию Стерлинга, который якобы держит в руках премию киноакадемии «Оскар». Таким образом Тактаров дал понять, что не поверил в серьёзность повреждений, полученных Стерлингом в результате нанесения запрещённого удара Петром Яном в их поединке.
Соответствующее фото доступно на странице Тактарова в «Инстаграме».
Напомним, ранним утром 7 марта по московскому времени Пётр Ян выступил в основном карде турнира UFC 259. Россиянин впервые защищал титул чемпиона в легчайшем весе, его соперником стал Альджамейн Стерлинг. Встреча завершилась в четвёртом раунде, когда Ян пробил запрещённый удар коленом. Судьи решили дисквалифицировать Петра, победа была присуждена Стерлингу.
- 7 марта 2021
-
23:23
-
23:10
-
22:42
-
21:59
-
21:49
-
20:40
-
20:25
-
20:19
-
20:08
-
19:22
-
19:16
-
18:32
-
18:23
-
17:53
-
17:43
-
17:12
-
16:34
-
15:35
-
14:24
-
14:21
-
13:51
-
12:41
-
12:14
-
12:09Минаков: Стерлинг своё кино отыграл Эксклюзив
-
11:43
-
11:31
-
10:57
-
10:52
-
10:49
-
10:30
-
10:27
-
10:15
-
10:15
-
10:07
-
09:53