Тактаров выложил обработанное фото Стерлинга с премией «Оскар»

Прославленный ветеран смешанных единоборств, победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров на своей странице в «Инстаграме» выложил достаточно красноречивый пост, посвящённый новоиспечённому чемпиону UFC в легчайшем весе Альджамейну Стерлингу.

Россиянин выложил обработанную в фотошопе фотографию Стерлинга, который якобы держит в руках премию киноакадемии «Оскар». Таким образом Тактаров дал понять, что не поверил в серьёзность повреждений, полученных Стерлингом в результате нанесения запрещённого удара Петром Яном в их поединке.

Соответствующее фото доступно на странице Тактарова в «Инстаграме».

Напомним, ранним утром 7 марта по московскому времени Пётр Ян выступил в основном карде турнира UFC 259. Россиянин впервые защищал титул чемпиона в легчайшем весе, его соперником стал Альджамейн Стерлинг. Встреча завершилась в четвёртом раунде, когда Ян пробил запрещённый удар коленом. Судьи решили дисквалифицировать Петра, победа была присуждена Стерлингу.