Куницкая поддержала Сантоса после поражения от Ракича

Боец UFC Яна Куницкая, состоящая в отношениях с экс-претендентом на титул чемпиона лиги в полутяжёлом весе Тиаго Сантосом, поддержала бразильца после поражения от Александара Ракича.

«Всегда на твоей стороне», — написала россиянка на своей странице в «Инстаграме». Кроме того, немного ранее она выложила пост со статистикой поединка Сантоса с Ракичем, дав понять, что не согласна с решением судей отдать победу австрийцу.

Соответствующие посты доступны на странице спортсменки в «Инстаграме».

Напомним, ранним утром 7 марта по московскому времени Тиаго Сантос и Александар Ракич провели поединок в основном карде турнира UFC 259. Ракич победил единогласным решением. В главном бою шоу Ян Блахович по очкам победил Исраэля Адесанью.