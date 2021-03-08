Харитонов — о поражении Яна: Петру это будет уроком на будущее. США — страна законов

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился мыслями о поражении Петра Яна в бою с Альджамейном Стерлингом, которое россиянин потерпел дисквалификацией. По словам спортсмена, этот случай станет для Яна уроком.

«Я тоже нанес запрещённый удар коленом, когда дрался с Роем Нельсоном, но не так сильно, Рой мог продолжать бой. Здесь же Стерлингу в принципе не было смысла продолжать драться, даже если бы он встал. Думаю, в состоянии нокдауна Пётр бы просто забил бы его. Здесь было нарушение, никуда от этого не денешься, дисквалификация по правилам. Петру это будет уроком на будущее. Америка — страна законов, здесь их нарушать нельзя. Когда сам нанёс тот удар коленом, это стало для меня уроком на всю оставшуюся жизнь.



Есть ли вина секундантов в этом инциденте? Спортсмен сам делает свою работу вне зависимости от того, кого он слышит. Я всегда слышу секунданта и то, что мне он говорит, но здесь есть правила. Что бы тебе ни кричали, ты сам делаешь всю погоду в клетке. Сегодня я бы первый раунд отдал Стерлингу, второй — равный с небольшим преимуществом Петра, третий Пётр уже выигрывал в одну калитку, в четвёртом начал полностью доминировать. Осталось только добить или довести победу до решения в пользу Петра. Хотя в матче-реванше всё будет неоднозначно, думаю, что Пётр сделает всё, как и задумал. Правда, в большом спорте всё может измениться за секунду», — приводит слова Харитонова «Спорт-Экспресс».