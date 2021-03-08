Пётр Ян — о Стерлинге: бумажный чемпион уже избегает реванша

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян заявил, что обладатель пояса Алджэмейн Стерлинг уклоняется от реванша с ним. Так Ян отреагировал на сообщение Стерлинга в «Твиттере», в котором тот объявил, что желает провести бой с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.

«Бумажный чемпион уже избегает реванша», — написал Ян в своём «твиттере».

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.