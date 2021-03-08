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Исмаилов отреагировал на поражение Петра Яна от Стерлинга

Исмаилов отреагировал на поражение Петра Яна от Стерлинга
Бокс/ММА / UFC 0
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Российский боец MMA Магомед Исмаилов прокомментировал поражение Петра Яна, которое тот потерпел в титульном поединке с Алджэмейном Стерлингом на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск.

«Пётр был невероятно хорош, такое чувство, что и Стерлинг это понял по ходу дела. Я бы долго над Стерлингом смеялся, если бы не концовка. Такое чувство, что он совсем не понимал, с кем ему предстоит биться целых 25 минут! А когда понял, Петя своим запрещённым коленом дал ему ещё один шанс! Которым Стерлинг весьма артистично воспользовался.

Бросив пояс, ушёл он красиво! Ждём реванша. Бой был пушка. Пётр Ян — машина», — написал Исмаилов в своём «инстаграме».

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.

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