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Стерлинг ответил на оскорбления российских болельщиков после боя с Петром Яном

Стерлинг ответил на оскорбления российских болельщиков после боя с Петром Яном
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг ответил на оскорбления со стороны российских болельщиков, которые посыпались на него после поединка с бывшим обладателем пояса россиянином Петром Яном.

«Похоже, я впечатлил российских болельщиков несколько больше, чем мне казалось. Будто это я совершил что-то незаконное, упав», — написал Стерлинг на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.

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