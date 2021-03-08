Василевский назвал Стерлинга капризной девочкой после боя с Петром Яном

Российский боец MMA Вячеслав Василевский прокомментировал поражение Петра Яна, которое тот потерпел в титульном поединке с Алджэмейном Стерлингом на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск.

«Пётр Ян — настоящий чемпион. Удар, может, и запрещённый, но Стерлинг повёл себя, как капризная девочка. Так пояса не выигрывают», — написал Василевский в своём «инстаграме».

Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого, на его счету 15 побед.