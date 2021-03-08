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Опубликовано видео бурной реакции Нурмагомедова на победу Махачева на UFC 259

Опубликовано видео бурной реакции Нурмагомедова на победу Махачева на UFC 259
Бокс/ММА / UFC 0

В «Инстаграме» опубликовали видео, в котором показано, как чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов бурно обрадовался победе Ислама Махачева над Дрю Добером на турнире UFC 259, который прошёл в ночь с 6 на 7 марта мск. Нурмагомедов хлопнул руками по столу, а затем вскочил и побежал к Махачеву, чтобы поздравить его.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» UFC Russia.

Напомним, Ислам Махачев победил Дрю Добера удушающим приёмом в третьем раунде. Всего на его счету 20 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 19 побед и потерпел одно поражение. Что касается Хабиба Нурмагомедова, то на его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах.

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