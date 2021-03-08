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Валуев отреагировал на поражение Петра Яна от Стерлинга

Валуев отреагировал на поражение Петра Яна от Стерлинга
Бокс/ММА / UFC 0
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал поражение Петра Яна, которое тот потерпел в титульном поединке с Алджэмейном Стерлингом на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск.

«Если коротко, то крайне жаль, что практически выигранная защита титула нашего Петра Яна обернулась поражением. Правила есть правила. Но по совокупности проведённых раундов и их раскладу мы сегодня можем абсолютно точно сказать, что у России в смешанных единоборствах в легчайшем весе топовой версии UFC есть лучший боец», — написал Валуев в своём «инстаграме».

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.

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