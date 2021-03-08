Стерлинг обратился к критикам после победы над Петром Яном на UFC 259

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг прокомментировал победу над россиянином Петром Яном в титульном поединке на турнире в минувшие выходные.
«Я завоевал пояс UFC не так, как мне представлялось. Но я не сделал ничего противозаконного.
Мои друзья и семья пролетели много миль, чтобы увидеться со мной, и попросили меня поднять пояс в качестве чемпиона, поскольку я вёл себя именно так. Если это оскорбляет вас — значит, в вашей жизни нет любви и вам нужно разобраться со своими проблемами.
Я «чемпион». Но лично я не чувствую себя на сто процентов чемпионом, пока не защищу титул так, как, мне казалось, я должен был его выиграть.
Как бы то ни было, не могу дождаться признания. Впереди яркое будущее, и очень интересно посмотреть, что принесёт оно мне и моей команде. Не отклоняйтесь от курса. Вносите коррективы. Жизнь продолжается», — написал Стерлинг в своём «инстаграме».
Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого, на его счету 15 побед.
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