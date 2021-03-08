В Екатеринбурге повесили плакат в честь чемпиона UFC Яна после его поражения от Стерлинга

В Екатеринбурге появился огромный плакат в честь бывшего чемпиона UFC в легчайшей весовой категории Петра Яна, который проиграл Алджэмейну Стерлингу на турнире UFC 259 в минувшие выходные. Плакат висит на пути из аэропорта Кольцово в город.

«Пётр Ян — настоящий чемпион», — гласит подпись на плакате.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого, на его счету 15 побед.