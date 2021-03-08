Менеджер Яна рассказал, когда Пётр может провести реванш со Стерлингом

Саят Абдрахманов, менеджер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, рассказал, когда его подопечный может провести второй поединок с обладателем пояса Алджэмейном Стерлингом.
«Самый реалистичный срок для реванша — май. Для нас это было бы идеально. В UFC тоже хотят, чтобы это произошло как можно скорее. Всё зависит от Стерлинга. Хочет ли он тянуть или хочет скорее доказать в бою, что является настоящим чемпионом», — цитирует Абдрахманова Sport24.
Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого, на его счету 15 побед.
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