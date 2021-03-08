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«Я тебе личико покромсаю за твой язык». Дацик вызвал на бой А. Емельяненко

«Я тебе личико покромсаю за твой язык». Дацик вызвал на бой А. Емельяненко
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
Аудио-версия:

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик вызвал на бой другого бойца MMA Александра Емельяненко.

«Саша, ты вообще помнишь свою фамилию? Ты мозги вообще пропил. Сидишь, как старая бабуська на скамеечке, сплетничаешь. Реально, Саня, ты не боец. Ты просто старая бабуська. Я тебе личико и так покромсаю за весь твой язык. И посмотрим, кто кому какую боль покажет и, главное, кто какую боль вытерпит.

Если ты не фуфло, то отвечай за свой базар. А то кричишь, что тебе каких-то мифических денег надо за бой со мной. А что, за идею и свои слова не готов выйти? Если ты не фуфло, то пофиг – по ММА, по боксу – я готов в любой момент. Если надо, я найду промоутеров, которые организуют этот бой. Давай, выходи и покажи, как ты можешь меня избить.

Давай. Тебе три месяца на подготовку и мне набрать форму после 13 лет отсидки. Вся страна увидит, кто чего достоин и кто из чего сделан», — рассказал Дацик в интервью YouTube-каналу True Gym MMA.

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