Двалишвили призвал Уайта организовать титульник Стерлинга с Сехудо

Боец UFC Мераб Двалишвили на своей странице в «Инстаграме» обратился к президенту UFC Дане Уайту с призывом организовать титульный бой чемпиона в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга с бывшим чемпионом в двух весовых категориях Генри Сехудо.
«Я хочу увидеть этот бой. Давайте сделаем так, чтоб он состоялся», — написал Двалишвили, отметив Уайта и аккаунт UFC.
Посмотреть фотографию можно на странице Мераба Двалишвили в «Инстаграме».
Напомним, в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск, чемпионского пояса лишился россиянин Пётр Ян. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.
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